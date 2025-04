Rugby Serie A2. Rugby Lecco, si chiude con una sconfitta la regular season

L’Amatori Milano vince 41-28

I lecchesi torneranno in campo a maggio per i play-out

MILANO – La speranza di chiudere la regular season con una vittoria, in attesa degli imminenti play-out per garantirsi la permanenza in Serie A2, è naufragata oggi sul campo dell’Amatori Milano, che aveva già violato il campo del Rugby Lecco al termine della partita d’andata.

L’inizio del Rugby Lecco è stato scioccante: nei primi venti minuti di gioco Milano segna 17 punti consecutivi, dando un’impronta netta alla partita. I ragazzi di coach Sebastian Damiani provano a rilanciarsi con le mete di Messa (28’) e di Castelletti (40’) – entrambe trasformate da Pellegrino – con le squadre che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 17-14.

Nella ripresa Milano allunga nuovamente dopo tre minuti. I Leoni blucelesti accorciano con Colombo ma in meno di cinque minuti – dal 19° al 23° – i meneghini varcano la linea di meta bluceleste alte due volte. Al 29° Mauri segna il 28esimo punto dei lariani prima dell’ultima meta dei milanesi, che fissa il punteggio sul 41-28.

Da segnalare la precisione al piede di Pellegrino, capace di trasformare tutte e quattro le segnature lecchesi.

I lecchesi torneranno in campo nel torneo di play-out che si disputerà l’11, il 18 e il 15 maggio. Le penultime dei tre gironi si giocheranno l’ultimo posto disponibile

AMATORI MILANO – RUGBY LECCO 41-28 (17-14)

METE: Messa (tr. Pellegrino), Castelletti (tr. Pellegrino), Colombo (tr. Pellegrino), Mauri (tr. Pellegrino).