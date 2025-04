Rugby Serie A2. Rugby Lecco surclassato dal VII Torino

Lecchesi sconfitti col punteggio di 5-45

L’unica meta bluceleste segnata da Cherubini

LECCO – Pesante sconfitta casalinga per il Rugby Lecco contro il VII Torino. I ragazzi di coach Sebastian Damiani non riescono ad approfittare del fatto di giocare con un uomo in più per gran parte della partita e perdono col pesantissimo punteggio di 5-45.

Prima che la formazione bluceleste metta a segno qualche punto sono passati oltre trenta minuti e il VII Torino – seconda in classifica – ne a già segnati tredici. La meta, non trasformata, di Cherubini però non cambia lo spartito della partita, coi piemontesi che riescono a mettere ulteriori punti e vanno al riposo di metà partita sopra 5-20.

Nella ripresa i blucelesti non aggiungeranno un singolo punto al tabellino, mentre VII Torino supererà più volte la linea di meta lariana, chiudendo il match sul punteggio di 5-45.

“Loro sono di un’altra categoria – dichiara il dirigente Renato Riva – abbiamo fatto troppi errori, in qualsiasi fase del gioco.

Il prossimo fine settimana il Rugby Lecco volerà ad Alghero per recuperare il match contro la formazione sarda, il penultimo della stagione regolare.

RUGBY LECCO – VII TORINO 5-45 (5-20)

METE: Cherubini