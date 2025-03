Rugby Serie A2. Rugby Lecco, trasferta rinviata

La partita con l’Amatori Rugby Alghero rinviata al 13 aprile

Tre partite alla fine del campionato per sperare di evitare i play-out

LECCO – Fine settimana di riposo per la squadra di Serie A2 del Rugby Lecco. Come annunciato pochi giorni fa, è saltata la trasferta in Sardegna che avrebbe portato i lariani a giocare contro l’Amatori Rugby Alghero.

“Purtroppo abbiamo dovuto posticipare il match a causa di problemi con i voli aerei al ritorno dalla Sardegna” dichiara coach Sebastian Damiani.

La trasferta sarda verrà recuperata il prossimo 13 aprile, in quello che avrebbe dovuto essere un fine settimana di riposo per i Leoni blucelesti.

Il Rugby Lecco tornerà in campo il 7 aprile in casa contro VII Torino; la settimana successiva sarà ad Alghero e quella dopo ancora a Milano, nella sfida contro l’Amatori Union Milano. Al momento la situazione di classifica è disperata: i meneghini hanno 12 punti in più dei lariani, penultimi. Se la formazione di coach Damiani non riuscisse a superarli resterebbe penultima e quindi dovrebbe passare dai play-out per confermare la categoria.