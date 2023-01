Rugby serie B. Calcio di Sala, festeggia il Rugby Lecco

Il lariano centra i pali allo scadere e regala la vittoria ai blucelesti

“Successo meritato” dichiara il dirigente Renato Riva

LECCO – C’è voluto un calcio di punizione di Carlo Sala allo scadere del secondo tempo per evitare al Rugby Lecco una clamorosa, e immeritata, sconfitta contro il Rugby Bergamo.

L’inizio di gara è scioccante per i tifosi blucelesti: dopo poco più di cinque minuti gli ospiti sono avanti di due mete (0-14) grazie a due grossolani errori dei ragazzi di coach Sebastian Damiani. Da quel momento in poi il Rugby Lecco ha serrato le fila e segnato due mete con Robledo e Alippi – non trasformate – e un calcio di punizione di Pellegrino.

La ripresa inizia con la squadra lariana che ha ancora un punto da recuperare (13-14). Per tutto il secondo tempo si gioca in una sola metà campo, ma la difesa orobica regge fin proprio allo scadere quando, con un calcio di punizione da posizione laterale, Sala centra i pali e consente al Rugby Lecco di vincere col punteggio di 16-14.

“Tolti i primi cinque minuti, abbiamo attaccato solo noi – dichiara il dirigente Renato Riva – è stata una vittoria meritata”.

RUGBY LECCO – RUGBY BERGAMO 16-14 (13-14)

METE: Robledo, Alippi

CALCI DI PUNIZONE: Pellegrino, Sala.