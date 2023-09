Rugby Serie B. Che ruggito dei Leoni a Botticino

Larga vittoria sul campo della squadra bresciana

La Serie C sconfitta sul campo di Como

BOTTICINO – I giocatori del Rugby Lecco riscattano la sconfitta di settimana scorsa in semifinale nel trofeo “Bossini-Tentorio” e si prendono una larga vittoria in amichevole sul non facile campo del Botticino Rugby Union (Serie B – girone 3).

L’amichevole si è disputata domenica 24 settembre. La serie B del Lecco ha dominato la partita, vincendo per 37-0. Coach Sebastian Damiani ha potuto dare spazio anche ai giocatori più giovani e ha visto i suoi ragazzi essere più concreti nella cosiddetta “zona rossa”, vero punto debole nella sfida persa settimana scorsa.

“Abbiamo provato nuovi movimenti e dato spazio a chi non ha giocato molto. La squadra si è comportata bene, anche se c’è ancora qualcosa da sistemare – dichiara coach Damiani – ho dato spazio anche a giovani come Crimella, Fraternali e Buratti, ragazzi nuovi che si hanno giocato alla grande”.

La Serie C, impegnata sul campo di Como, ha perso col punteggio di 7-30.

La formazione di Serie B del Rugby Lecco potrà godere di una domenica di riposo il prossimo fine settimana, prima dell’inizio della stagione, previsto domenica 8 ottobre sul campo del Rugby Bergamo 1958.