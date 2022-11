Rugby serie B “Harakiri” Lecco, Capoterra passa al Bione

Tre mete non bastano ai lariani per vincere la partita

La squadra sarda vince proprio allo scadere del match

LECCO – Inattesa sconfitta per il Rugby Lecco sul campo casalingo del centro sportivo “Al Bione”. La formazione di coach Sebastian Damiani è stata battuta dai sardi del Rugby Capoterra.

Pronti, via e i blucelesti varcano la linea di meta avversaria con Matteo Orlandi, non trasformata da Zappa. Poco prima della fine del primo tempo i lecchesi vanno ancora a segno con un’altra meta, ancora non trasformata (10-0).

Quello che i tifosi non si aspettano nella ripresa è che Capoterra ribalti la frittata, con la complicità dei giocatori lecchesi. I sardi prima accorciano con un calcio, ma Alippi segna la terza meta, ancora non trasformata (15-3).

Un clamoroso errore su un “tre contro uno” intercettato permette a Capoterra di varcare per la prima volta la linea di meta lariana e, proprio allo scadere, gli ospiti approfittano del tentativo del Lecco di segnare la quarta meta – a caccia del punto bonus! – per recuperare il pallone e mettere a segno il clamoroso exploit (15-20).

“Abbiamo subito la loro fisicità e ci è mancata cattiveria – dichiara il dirigente Renato Riva – purtroppo non abbiamo fatto quello che dovevamo fare per vincere la partita e abbiamo regalato loro due mete che ci hanno portato alla sconfitta”

RUGBY LECCO – RUGBY CAPOTERRA 15-20 (10-0)

METE: Orlandi; Shalby; Alippi.