Rugby Serie B. Il Rugby Lecco chiude il campionato battendo Ivrea

I blucelesti finiscono al quarto posto in classifica

Tre mete per lo scatenato Vacirca

LECCO – Solo sorrisi per la squadra di Serie B del Rugby Lecco. I blucelesti hanno chiuso il campionato con un’amplissima vittoria contro l’Ivrea Rugby Club (45-14), concludendo la stagione al quarto posto in classifica.

L’inizio di gara è assolutamente roboante per la squadra lariana. I ragazzi di coach Sebastian Damiani superano la linea di meta piemontese per quattro volte in mezz’ora – Valentini, Vacirca, Orlandi e Colombo – e Coppo è preciso al piede, trasformando tutte le mete. Ivrea segna solo con una meta tecnica e le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 28-7.

Nella ripresa il Lecco non si arresta e piazza altre tre segnature – due di Vacirca – che, con la meta piemontese, fissano il punteggio finale sul 45-14.

“Oggi non era semplice giocare sotto questo caldo asfissiante, ma siamo comunque partiti molto forte, segnando quattro mete nel primo tempo. Nonostante qualche errore di troppo, direi una degna conclusione di un ottimo campionato” dichiara il dirigente Renato Riva.

RUGBY LECCO – IVREA RUGBY CLUB 45-14 (28-7)

METE: (Valentini tr. Coppo), Vacirca (tr. Coppo), Orlandi (tr. Coppo), Colombo (tr. Coppo), Vacirca (tr. Coppo), Alippi, Vacirca.