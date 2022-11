Rugby Serie B. Il Rugby Lecco va ko sul campo dell’Amatori Milano

Calci fatali per i blucelesti del Rugby Lecco

“Peccato, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio noi” dichiara il dirigente Renato Riva

MILANO – Bruciante sconfitta per il Rugby Lecco sul campo dell’Amatori Milano. La formazione di coach Sebastian Damiani impegna severamente una delle squadre favorite per la promozione, ma non riesce a raccogliere frutti a causa di una prova deludente al piede.

Il primo tempo è piuttosto bloccato. I milanesi sono avanti solo di un calcio (3-0), quando un errore nel calcio di liberazione regala loro la possibilità di andare in meta a tempo ampiamente scaduto (8-0).

Dopo soli quattro minuti della ripresa i meneghini varcano ancora la linea di meta lecchese (15-0), ma i blucelesti non si demoralizzano: le mete di Shalby e Robledo – non trasformate – riportano i leoni sotto (15-10).

Milano approfitta di un’altra brutta liberazione per trafiggere nuovamente i blucelesti, il capitano Tommaso Colombo accorcia a cinque minuti dalla fine del match (22-15) ma, ancora alla fine, un calcio di punizione dell’Amatori trafigge i pali lecchesi, togliendo al Rugby Lecco anche il punto bonus.

“La differenza l’hanno fatta i calci, loro hanno segnato dieci punti e noi zero – commenta il dirigente Renato Riva – peccato, nel secondo tempo li abbiamo messi molto in difficoltà, giocando a tratti anche meglio”.

AMATORI MILANO – RUGBY LECCO 25-15 (8-0)

METE: Shalby; Robledo; Colombo.