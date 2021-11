Rugby Serie B. Il Lecco di mister Damiani in trasferta contro Amatori Union Milano

Nel campionato di Serie C, blucelesti impegnati al Bione nell’atteso derby col Como

LECCO – Il Rugby Lecco del tecnico Sebastian Damiani sarà impegnato domenica sul campo dell’Amatori Union Milano in una sfida che vedrà di fronte due formazioni appaiate a quota 11 punti. Si gioca, per la quinta giornata di andata del campionato di Serie B.

“E’ una sfida molto difficile per il Lecco considerato che Amatori è una squadra che è cresciuta molto e settimana scorsa è andata ad un passo nel vincere la sfida contro Piacenza – spiega mister Damiani – Il team milanese è molto forte fisicamente ma potrebbe pagare qualcosa sulla velocità del gioco. Ed è lì che dobbiamo giocare le nostre carte. Un match molto interessante e da questa sfida il Lecco capirà qual è il suo vero potenziale. Abbiamo preparato al meglio questa sfida- conclude Damiani- ed i ragazzi devono scendere in campo molto concentrati”.

Le altre sfide vedono Varese ospitare Franciacorta; Monferrato affronterà in casa Piacenza; Capoterra se la vedrà contro Ivrea e infine Rovato incontrerà la capolista Cus Milano.

Classifica: Cus Milano 16, Piacenza 15, Rovato 14, Lecco ed Amatori 11, Franciacorta 9, Varese 5, Capoterra 4, Ivrea 0 punti.

Nel campionato di Serie C, il calendario propone al Bione (domenica, ore 14.30) l’atteso derby lariano tra i padroni di casa del Tuttocialde.it Rugby Lecco ed il Como.

“I derby non vanno giocati ma vanno vinti – taglia corto il tecnico Giordano Colombo – La squadra è in crescita. I ragazzi, e ne sono certo, metteranno in campo tutte le giuste motivazioni per vincere questa sfida. Voglio i 5 punti”.

Il calendario della quinta giornata di andata propone anche Parabiago – Sondrio; Rho- Lambro; Cus Pavia – Milano Classic.

La classifica: Sondrio 19, Rho 16, Parabiago 15, Cus Pavia 11, Lecco 5, Como e Lambro 4, Milano Classic 0 punti.