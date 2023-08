Rugby Serie B. Ripartita la stagione del Rugby Lecco

Mercoledì 23 agosto il primo allenamento stagionale

“L’obiettivo è quello di rimanere in alto in classifica” dichiara coach Damiani

LECCO – È ripartita mercoledì 23 agosto la stagione del Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. Dopo il terzo posto ottenuto la scorsa stagione – a un punto dal secondo, valso poi la promozione tramite ripescaggio – il gruppo bluceleste riparte per l’ennesimo campionato di Serie B, con qualche difficoltà iniziale: Matteo Orlandi e Thomas Colombo non saranno al via.

“Matteo era un giocatore d’esperienza e ha scelto di smettere, quindi di sicuro quest’anno non ci sarà – dichiara coach Damiani – per quanto riguarda Thomas, sua moglie aspetta il secondo figlio e fino a quando non nascerà non farà parte della squadra. La speranza è quella di averlo a stagione in corso”.

La mentalità del Rugby Lecco è sempre quella di rinforzare la prima squadra con giocatori provenienti dal florido settore giovanile. Anche quest’anno saranno diversi a venire “promossi”, tra cui tre che avevano già avuto l’onore di vestire la divisa bluceleste dei Leoni lo scorso anno, Paolo Messa, Filippo Crimella e Davide Cappelletti.

Gli obiettivi stagionali sono sempre i soliti, per il coach oriundo. “Come negli ultimi anni, l’obiettivo è quello di rimanere nella parte alta della classifica, tra le squadre che possono puntare alla promozione. Non sarà facile, Piacenza e Bergamo si sono rinforzate, poi ci sono Recco e Genova, appena retrocesse… ne verrà promossa solo una, quindi sarà molto difficile”

Il primo appuntamento stagionale per i blucelesti è l’ormai classica trasferta valtellinese, compresa di amichevole col Delebio, dal’8 al 10 settembre. Il fine settimana successivo ci sarà il trofeo “Bossini-Tentorio” e quello successivo la trasferta a Botticino.

Il campionato prenderà il via l’8 ottobre.