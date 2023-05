Rugby Serie B. Rugby Lecco, dominata Savona

Nove mete per i leoni lecchesi

Esordio con meta per il giovane Filippo Crimella

LECCO – Si chiude con un’amplissima vittoria contro il Savona Rugby la serie di incontri casalinghi per il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani, a cui mancano solo due trasferte – a Ivrea e Capoterra – per far calare il sipario sulla stagione 2022/23.

La sfida contro una già salva Savona non è mai stata messa in discussione. I lariani hanno subito preso possesso del match nel primo tempo, andando al riposo sul punteggio di 31-0.

Nella ripresa agli ospiti non viene concesso neanche un punto, mentre i blucelesti dilagano ulteriormente, chiudendo il match sul 55-0. Da segnalare l’esordio di due giovani della squadra U19, Davide Cappelletti e Filippo Crimella, col secondo in grado anche di segnare la sua prima meta in categoria.

“Queste sono partite in cui l’importante è soprattutto mantenere la concentrazione. Loro erano già salvi e non avevano nulla da chiedere al campionato, così ne abbiamo approfittato per fare un po’ di esperimenti e far esordire un paio di giovani” dichiara il dirigente Carlo Redaelli.

RUGBY LECCO – SAVODA RUGBY 55-0 (31-0)

METE: Valentini 2 (trasformate), Alippi, Gali, Pellegrino, Orlandi, Robledo, Isacco, Crimella.