Rugby Serie B. Rugby Lecco, due su due

Battuta Capoterra col punteggio di 18-5

Blucelesti ancora imbattuti dopo due giornate di campionato

LECCO – Seconda partita e seconda vittoria per il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. I Leoni lecchesi hanno vinto la seconda partita di questa stagione battendo sul prato amico del centro sportivo “Al Bione” la squadra sarda dell’Amatori Rugby Capoterra.

L’inizio di partita è subito bluceleste grazie a un calcio di punizione di Nicolò Pellegrino al settimo (3-0). Prima della fine del tempo i lariano varcano la linea di meta degli isolani per due volte, la prima al 31° con Filippo Valentini – trasformata da Pellegrino – e la seconda con Davide Cappelletti proprio allo scadere (15-0).

I ragazzi di coach Damiani allungano ulteriormente il punteggio con un altro calcio di Pellegrino ma, al 22° della ripresa, subiscono una meta degli ospiti, facendosi sorprendere dopo un capovolgimento di fronte (18-5).

“È stata una partita durissima, loro si sono rivelati una squadra molto fisica – dichiara il dirigente Renato Riva – nel primo tempo non hanno quasi mai superato la metà campo, ma ci hanno messo comunque in grande difficoltà”.

Domenica 15 ottobre il Rugby Lecco scenderà in campo per la terza giornata di campionato, in casa del Rugby Rho.

RUGBY LECCO – AMATORI RUGBY CAPOTERRA 18-5 (15-0)

METE: Valentini (tr. Pellegrino); Cappelletti

CALCI DI PUNIZIONE: Pellegrino (2)