Rugby Serie B. Rugby Lecco, il 2024 inizia con un pareggio

Un calcio di punizione di Pellegrino allo scadere evita la sconfitta

Nel primo tempo due mete di Valentini

LECCO – Si interrompe sul campo del CUS Genova la striscia di vittorie consecutive del Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. I Leoni blucelesti giocano un secondo tempo sottotono e solo un calcio di punizione di Nicolò Pellegrino allo scadere li salva da un’inaspettata sconfitta.

La gara sembra subito mettersi in discesa per i lariani, che valicano per due volte la linea di meta avversaria nel primo quarto d’ora con Filippo Valentini, mete trasformate da Pellegrino. AL 35° della prima frazione anche i liguri vanno in meta, fissando il punteggio sul 7-14.

Nella ripresa la fisicità del CUS Genova consente ai padroni di casa di prendere il sopravvento. Due mete non trasformate ribaltano il match (17-14) e solo la precisione di Pellegrino, all’ultimo secondo di gioco, permetterà ai lariani di uscire imbattuti (17-17).

“È stata una partita a due facce, nel primo tempo siamo andati meglio noi e loro ci hanno punito su un nostro errore, bel secondo abbiamo subito la loro fisicità” dichiara il dirigente Renato Riva.

CUS GENOVA – RUGBY LECCO 17-17

METE: Valentini 2 (tr. Pellegrino)

CALCIO DI PUNIZIONE: Pellegrino