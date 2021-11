Rugby Serie B. Rugby Lecco sconfitto dal Franciacorta

Seconda sconfitta esterna consecutiva per i lecchesi

Non bastano tre mete per vincere sul campo dei bresciani

LECCO – Seconda sconfitta consecutiva per il Rugby Lecco. Nella trasferta bresciana contro il Rugby Franciacorta la formazione bluceleste viene sconfitta col punteggio di 26-15.

Dopo soli cinque minuti il Lecco va sotto di una meta (7-0), e la reazione non è quella che coach Damiani vorrebbe. La squadra sembra subire il gioco dei padroni di casa, che non cedono mai il controllo del match.

Nella ripresa la musica non cambia, il Rugby Franciacorta “mena le danze” e il Lecco – nononstante le tre mete segnate – si deve inchinare, perdendo col punteggio di 26-15.

“Sono amareggiato per la prova della squadra – dichiara coach Sebastian Damiani – mi aspettavo una reazione dopo la sconfitta di Bergamo ma invece abbiamo subito continuamente il loro gioco, giocando con superficialità. Quello che ho detto ai ragazzi nello spogliatoio è che questo è uno sport duro, se non si entra in campo concentrati al 100% è impossibile vincere”.

Settimana prossima i leoni blucelesti torneranno in campo contro il Rugby Varese. Appuntamento al Centro sportivo “Al Bione” per domenica 7 novembre, a partire dalle ore 14.30.

RUGBY FRANCIACORTA – RUGBY LECCO 26-15

Mete: Vacirca; Biffi; Galli