Rugby Serie B. Rugby Lecco sconfitto dal Monferrato Rugby

Partita sottotono per i ragazzi di coach Damiani

Prima sconfitta stagionale per la formazione bluceleste, dopo tre vittorie

ASTI – Prima sconfitta stagionale per il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. I Leoni lecchesi hanno perso col punteggio di 21-8 sul campo del Monferrato Rugby, una delle migliori squadre del girone.

Che non fosse giornata si capisce fin dal secondo minuto quando un calcio lecchese viene ribattuto e riportato in meta dagli astigiani (7-0). Dieci minuti dopo la squadra di casa raddoppia (14-0) e l’unica reazione lariana risiede in un calcio di punizione di Zappa (14-3), prima che il Monferrato varchi per la terza volta la linea di meta lecchese (21-3).

Nella ripresa i blucelesti accorciano con una meta del capitano Thomas Colombo – non trasformata – e non riescono a avvicinarsi oltre, attaccando in maniera continua ma senza generale reali pericoli alla difesa avversaria.

Il Monferrato Rugby vince col punteggio di 21-8 contro un Rugby Lecco ampiamente sottotono.

“Siamo delusi, è una partita che contava per restare in alto – dichiara il dirigente Renato Riva – purtroppo l’approccio non è stato quello giusto, abbiamo giocato molto sottotono”.

La formazione di coach Damiani avrà due fine settimana di riposo. Il rientro in campo è previsto per il 20 novembre in casa della corazzata Amatori Milano.

MONFERRATO RUGBY – RUGBY LECCO 21-8 (21-3)

META: Colombo

CALCIO DI PUNIZIONE: Zappa