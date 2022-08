Rugby Serie B. Rugby Lecco, si parte il 9 ottobre

La prima partita in trasferta sul campo di Bergamo

Esordio casalingo il 16 ottobre contro il Rugby Varese

LECCO – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato i calendari per l’entrante stagione di Serie B, campionato che vede al via anche la formazione del Rugby Lecco. I ragazzi di coach Sebastian Damiani esordiranno in trasferta sul campo del Rugby Bergamo il 9 ottobre 2022.

La prima partita fra le cosiddette “mura amiche” sarà invece la settimana successiva al Centro Sportivo “Al Bione” contro il Rugby Varese.

“Una partenza decisamente impegnativa, considerato che andiamo ad affrontare una tra le formazioni in piena lotta per la prima fascia insieme a Monferrato, Piacenza ed Amatori&Union Milano – dichiara il Direttore Sportivo Carlo Redaelli – È importante arrivare al primo impegno nella migliore condizione perché in questo campionato, se vuoi puntare in alto, devi essere competitivo dall’inizio alla fine della stagione”.

Il Rugby Lecco è inserito del Girone 1. Il girone di andata comincerà il 9 0ttobre 2022 e si concluderà il 22 gennaio 2023; il ritorno partirà il 26 febbraio, per concludersi il 14 maggio. La novità di quest’anno è l’inserimento della neopromossa Savona e di Olbia, che porterà a due le trasferte in Sardegna, oltre alla tradizionale sfida con l’Amatori Rugby Capoterra.

Il Rugby Lecco ha chiuso la stagione 2021/22 al quarto posto complessivo con 57 punti, frutto di 11 vittorie e 7 sconfitte.