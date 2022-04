Rugby Serie B. Rugby Lecco, vittoria al fotofinish

Inizio folgorante per il Lecco, poi la rimonta di Monferrato

Alippi salva la vittoria proprio al quarantesimo minuto

CASALE MONFERRATO – Il Rugby Lecco gioca una partita da “dottor Jekyll e Mr. Hyde”… la squadra di coach Sebastian Damiani parte a fionda contro il Monferrato Rugby, si fa rimontare e riacciuffa la vittoria per i capelli proprio allo scadere della partita.

Nel primo quarto d’ora di gara la formazione bluceleste ha messo a segno tre segnature; Malzanni, Catania e Riva oltrepassano la linea di meta avversaria ma il giovane esordiente Martino Coppo – promosso dalla U19 – trasforma solo l’ultima. Monferrato serra le fila e punisce gli errori dei lariani con due mete trasformate, col primo tempo che si chiude sul punteggio di 14-17.

La ripresa la formazione di casa completa la rimonta (21-17) ma, proprio al quarantesimo minuto, Alippi segna la meta della vittoria lecchese, non trasformata da Cavallo.

“Sono soddisfatto per la vittoria, anche se durante la partita abbiamo perso la bussola e fatto due errori grossolani che gli avversari hanno trasformato in mete. Per fortuna non ci siamo mai abbattuti, abbiamo tenuto di testa e vinto nel finale” dichiara il dirigente Renato Riva

MONFERRATO RUGBY – RUGBY LECCO 21-22 (14-17)

METE: Malzanni, Catania, Riva (tr. Coppo)