Rugby Serie B. Rugby Lecco, vittoria sul filo di lana contro Piacenza

Primo tempo arrembante dei lecchesi (15-0)

Una meta di Sala evita la beffa a due minuti dalla fine del match

LECCO – Partita ai due volti per il Rugby Lecco; la squadra di coach Sebastian Damiani gioca un primo tempo perfetto contro il Piacenza Rugby, subisce la rimonta degli emiliani nel secondo ma, proprio a un passo dalla fine ella gara, trova la meta vincente.

I primi quaranta minuti dei Leoni blucelesti sono scintillanti, contro una delle migliori squadre del campionato. I lariani superano la linea di meta avversaria con Rusconi – Zappa trasforma – e con Alippi. Sommando il calcio di Zappa, in mezzo alle due segnature, la squadra bluceleste va al riposo su un rotondo 15-0.

Nel secondo tempo Piacenza ci mette poco per rimettersi in pista. Con due mete trasformate in quindici minuti gli emiliani soffiano sul collo dei lecchesi (15-14) e, quando approfittano di un errore dei padroni di casa, vanno addirittura in testa (15-21).

I Leoni sono feriti, ma non morti. Approfittando di due gialli dati agli ospiti, i lariani varcano la linea di meta avversaria a due minuti dalla fine del match con Carlo Sala. La trasformazione di Zappa vale il sorpasso e il 22-21 finale.

RUGBY LECCO – PIACENZA RUGBY 22-21 (15-0)

METE: Rusconi (tr. Zappa), Alippi, Sala (tr. Zappa)

CALCIO DI PUNIZIONE: Zappa