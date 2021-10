Rugby Serie B. Un distratto Rugby Lecco perde a Bergamo

I blucelesti sprecano nove punti di vantaggio (6-15) e perdono col Rugby Bergamo

Ottima prova di Hazzem Shalby, autore di due mete.

BERGAMO – Alla bella prestazione casalinga contro Piacenza il Rugby Lecco non riesce a dare seguito, perdendo col punteggio di 18-15 sul campo del Rugby Bergamo.

Sono i lecchesi a iniziare al meglio la partita, andando in meta al 12′ e al 27′ con Hazzem Shalby, sbagliando però le successive trasformazioni da due punti. I bergamaschi non riescono a varcare la linea di meta bluceleste, ma infilano un paio di volte i pali con altrettanti calci di punizione.

La ripresa comincia col Lecco in vantaggio (6-10). I lariani allungano ulteriormente con Filippo Valentini dopo soli sette minuti (6-15). Con la partita in tasca, il Lecco si spegne e subisce due mete evitabili che ribaltano completamente il match, garantendo al Rugby Bergamo una vittoria col punteggio di 18-15.

Sul risultato finale pesano i tanti errori al piede, con tre trasformazioni e due calci di punizione mancati.

La sconfitta di misura – meno di una meta di distanza – garantisce comunque ai blucelesti il “punto bonus”, portandoli al quinto posto, con altrettanti punti.

Giustamente amareggiato coach Sebastin Damiani. “Ci è mancata un po’ d’esperienza in alcuni tratti della partita e ci siamo anche un po’ innervositi, commettendo qualche errore banale. Questa partita si poteva vincere, contro un Bergamo che ha dimostrato di avere un buon collettivo. Ai ragazzi ho detto che non è successo nulla, ma che bisogna lavorare ancora molto per crescere sotto alcuni aspetti tattici e mentali”.

RUGBY BERGAMO – RUGBY LECCO 18-15

Mete: Shalby (2), Valentini