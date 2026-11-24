Netta vittoria dei comaschi (5-38)

Unica meta lariana di Giorgio Turati

LECCO – Netta sconfitta casalinga per la formazione di Serie C del Rugby Lecco. I ragazzi di coach Rigonelli hanno ceduto 5-38 contro il Rugby Como.

La partita tra lecchesi e comaschi non è mai stata in discussione. Gli ospiti si sono presentati al Bione con grande carica agonistica, non lasciando spazio ai blucelesti e chiudendo il primo tempo sul punteggio di 0-31.

Nella ripresa i lecchesi sono stati sicuramente più compatti e alla fine premiati dall’ultima meta del match, segnata da Giorgio Turati, quella che sigilla il punteggio finale sul 5-38

“Abbiamo lasciato i primi 25 minuti, dove loro sono arrivati facilmente in meta, anche grazie al fatto che noi ci abbiamo messo del nostro. – dichiara l’allenatore Rigonelli – Como è stato bravo in difesa contenerci, poi ci si è messo anche il campo pesante.

C’è la consapevolezza che abbiamo giocato un buon secondo tempo, con tanta pressione che li messi ha in difficoltà ad uscire dalla loro metà campo. Bravi i ragazzi per l’impegno profuso”.

RUGBY LECCO – RUGBY COMO 5-38 (0-31)

META: Turati