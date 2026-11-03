Rugby Serie C. Il Rugby Lecco respinge Tradate

Vittoria per 31-17

Quattro mete: preso il punto bonus!

LECCO – Vittoria casalinga per il Rugby Lecco contro il Rugby Tradate. La squadra di serie C lariana ha sofferto ma è riuscita a vincere 31-17.

Tradate inizia in maniera molto propositiva, ma i primi punti della partita sono tuti di matrice lariana, coi blucelesti che segnano con due calci di Carlo Sala e passano la meta degli avversari con Filippo Mussi (11-0). Tradate restituisce la meta e il primo tempo si chiude sull’11-5.

La ripresa la difesa del Lecco resiste all’inferiorità numerica e la meta di Bolis sembrerebbe chiudere la contesa. Gli ospiti riaprono improvvisamente il match approfittando di due errori difensivi lariani (16-17), ma questi saranno anche gli ultimi punti che segneranno.

Negli ultimi venti minuti il Rugby Lecco prenderà il comando delle operazioni, chiudendo la gara sul 31- 17, ottenendo anche il punto bonus per le quattro mete segnate.

RUGBY LECCO – RUGBY TRADATE 31-17 (11-5)

METE: Mussi (2); Bolis, Scappelato

CALCI DI PUNIZIONE: Sala (3).