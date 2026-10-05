Rugby Serie C. Il Rugby Lecco vince il triangolare casalingo

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Lecco Rugby Lecco triangolare serie C 20261005

Battuti gli Harlqeuins e Seregno

Ottima sgambata per la formazione di coach Rigonelli

LECCO – Buon risultato per la formazione di Serie C del Rugby Lecco. I Leoni hanno disputato domenica un triangolare sul campo del centro sportivo “Al Bione”, avversarii gli Harlequins Rugby Club di Bergamo e il Seregno Rugby.

La formazione di coach Massimo Rigonelli ha disputato due ottime partite – gare di due tempi da venti minuti ciascuno – vincendo entrambi i match.

Nella prima partita il Rugby Lecco prende subito le misure dei bergamaschi, impone il ritmo giusto e non ha problemi a chiudere il match con una vittoria (50-0).

Più complessa è stata la seconda sfida contro Seregno. Gli ospiti vanno subito a meta ma, nel secondo mini tempo, la formazione bluceleste ribalta tutto. Con due mete a segno, senza trasformazioni, i lariani vincono col punteggio di 10-7.

La terza partita del triangolare se l’è aggiudicata Seregno nettamente contro gli Harlequins (26-7).

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