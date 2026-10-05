Rugby Serie C. Il Rugby Lecco vince il triangolare casalingo

Battuti gli Harlqeuins e Seregno
Ottima sgambata per la formazione di coach Rigonelli
LECCO – Buon risultato per la formazione di Serie C del Rugby Lecco. I Leoni hanno disputato domenica un triangolare sul campo del centro sportivo “Al Bione”, avversarii gli Harlequins Rugby Club di Bergamo e il Seregno Rugby.
La formazione di coach Massimo Rigonelli ha disputato due ottime partite – gare di due tempi da venti minuti ciascuno – vincendo entrambi i match.
Nella prima partita il Rugby Lecco prende subito le misure dei bergamaschi, impone il ritmo giusto e non ha problemi a chiudere il match con una vittoria (50-0).
Più complessa è stata la seconda sfida contro Seregno. Gli ospiti vanno subito a meta ma, nel secondo mini tempo, la formazione bluceleste ribalta tutto. Con due mete a segno, senza trasformazioni, i lariani vincono col punteggio di 10-7.
La terza partita del triangolare se l’è aggiudicata Seregno nettamente contro gli Harlequins (26-7).
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