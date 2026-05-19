Rugby Serie C. Rugby Lecco dominante contro gli Harlequins

Vittoria casalinga per 46-5

Questo fine settimana la sfida contro Lainate

LECCO – Amplissima vittoria casalinga per la formazione di Serie C del Rugby Lecco, contro gli Harlequins. I Leoni blucelesti hanno dominato la partita, vincendo col punteggio di 46-5.

Già dal primo tempo si è visto un Rugby Lecco propositivo, con gli avversari che non riuscivano a tenere il ritmo imposto dalla formazione bluceleste.

La differenza tra le due formazioni si è vista nel computo delle mete: sette per i padroni di casa e solo una per gli ospiti. A superare la linea di meta avversaria sono stati per due volte Simone Casiraghi e Tommaso Colombo, oltre ad Alessio Holenda, Paolo Messa e Gabriele Scapellato.

“Siamo entrati in campo con la mentalità giusta e lo si è visto sia in difesa sia nella costruzione del gioco. Finalmente stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto nell’ultimo periodo” il commento dello staff tecnico al termine dell’incontro, staff tecnico supportato anche dagli allenatori della Serie A.

Domenica prossima i Leoni torneranno in campo contro il Rugby Lainate.

RUGBY LECCO – HARLEQUINS 46-5 (35-0)

METE: Casiraghi (2), Colombo (2), Holenda, Messa, Scapellato