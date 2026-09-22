Rugby Serie C. Rugby Lecco Ko, la U18 a un passo dall’Elite

Serie C sconfitta 39-7 a Ponte Lambro

L’U18 in finale contro Valorugby Emilia, chi vince andrà in Elite 1

LECCO – Il calendario di amichevoli della formazione di Serie C del Rugby Lecco inizia con una netta sconfitta sul campo di Ponte Lambro.

La formazione lariana si è presentata con un roster in gran parte rinnovato e i primi minuti si sono rivelati piuttosto complessi.

Al termine dell’incontro il Rugby Lecco ha perso col punteggio di 39-7, ma comunque coach Sebastian Damiani ha visto diverse cose positive.

“Per essere la prima partita di questa nuova avventura sono soddisfatto – dichiara il coach – abbiamo fatto giocare tanti ragazzi nuovi e siamo riusciti a iniziare a costruire una squadra. Nei ragazzi vediamo tanta voglia di essere protagonisti e di fare un buon campionato. Ora continueremo a lavorare per farli crescere, divertirsi e sentirsi competitivi”.

La U18 di coach Nicola Rossi è invece a un solo passo dal conquistare l’accesso al campionato Elite 1. Lo scorso fine settimana la formazione lariana non ha avuto nessun problema contro l’Amatori & Union Milano, vincendo 61-10.

Domenica 27 settembre alle 12.30, sul campo casalingo del Bione, i lariani si giocheranno la sfida decisiva contro gli emiliano del Valorugby Emilia di Reggio Emilia, gara decisiva per conquistare il campionato di categoria superiore.