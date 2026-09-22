Rugby Serie C. Rugby Lecco Ko, la U18 a un passo dall’Elite

Serie C sconfitta 39-7 a Ponte Lambro
L’U18 in finale contro Valorugby Emilia, chi vince andrà in Elite 1
LECCO – Il calendario di amichevoli della formazione di Serie C del Rugby Lecco inizia con una netta sconfitta sul campo di Ponte Lambro.
La formazione lariana si è presentata con un roster in gran parte rinnovato e i primi minuti si sono rivelati piuttosto complessi.
Al termine dell’incontro il Rugby Lecco ha perso col punteggio di 39-7, ma comunque coach Sebastian Damiani ha visto diverse cose positive.
“Per essere la prima partita di questa nuova avventura sono soddisfatto – dichiara il coach – abbiamo fatto giocare tanti ragazzi nuovi e siamo riusciti a iniziare a costruire una squadra. Nei ragazzi vediamo tanta voglia di essere protagonisti e di fare un buon campionato. Ora continueremo a lavorare per farli crescere, divertirsi e sentirsi competitivi”.
La U18 di coach Nicola Rossi è invece a un solo passo dal conquistare l’accesso al campionato Elite 1. Lo scorso fine settimana la formazione lariana non ha avuto nessun problema contro l’Amatori & Union Milano, vincendo 61-10.
Domenica 27 settembre alle 12.30, sul campo casalingo del Bione, i lariani si giocheranno la sfida decisiva contro gli emiliano del Valorugby Emilia di Reggio Emilia, gara decisiva per conquistare il campionato di categoria superiore.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.