Rugby Serie C. Rugby Lecco sconfitto a Lainate nell’ultima gara stagionale

Lecchesi battuti 39-28 sul campo di Oggiono

“Progressi evidenti grazie allo staff della serie A”

LAINATE– Si conclude con una sconfitta l’ultima gara stagionale della formazione di Serie C del Rugby Lecco. I blucelesti vengono sconfitti sul campo di Oggiono dal Rugby Lainate col punteggio di 39-28.

Coach Giordano Colombo decide di dare ampio spazio ai giovani nell’ultima gara stagionale e i giocatori l’hanno ripagato con una prova di grande abnegazione, contro un avversario fisicamente più pronto.

Al termine della gara sono i padroni di casa a prevalere, ma i lariani hanno comunque messo a segno cinque mete. A referto sono andati Simone Casiraghi, Jacopo Bolis, Emanuele Fusco e Tommaso Colombo, con Carlo Sala in grado di segnare un calcio di punizione.

“Questo gruppo ha effettuato progressi evidenti nell’ultima parte dell’anno, sia sotto l’aspetto tecnico sia nella capacità di assimilare i concetti di gioco, anche grazie al supporto e alla collaborazione dello staff della Serie A” dichiara coach Colombo.