Rugby SerieB. Il campionato del Rugby Lecco inizierà solo nel 2021

Serie B e giovanili si stanno allenando rispettando i protocolli

Rinviato ancora l’inizio del campionato, probabilmente alla fine di gennaio

LECCO – Il Rugby Lecco ha ricominciato gli allenamenti settimana scorsa, nonostante le difficoltà che arrivano dal DPCM.

“Abbiamo dovuto modificare gli orario di inizio allenamento per finire entro le nove, in modo che nessuno rischi di non rientrare a casa prima del coprifuoco delle 22.00 – dichiara coach Sebastian Damiani – tra l’altro non possiamo neanche utilizzare gli spogliatoi”.

Molta confusione riguardo l’inizio di campionato di Serie B. Alcuni siti specializzati indicavano il prossimo fine settimana, ma non sarà così. “Siccome l’inizio di campionato è stato posticipato già due volte, è probabile che si slitti a fine di gennaio o addirittura a febbraio”.

Per quanto riguarda le formazioni giovanili, le squadre U18 e U16 e 14 si stanno allenando mentre Il minirugby dovrebbe riprendere dalla fine della prossima settimana con la squadra U10 e U12, ma senza contatto.