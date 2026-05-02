Running. La “Belèe de Cursa” torna il 10 maggio

18° edizione per la manifestazione

Iscrizioni aperte on line fino al 3 maggio, poi in presenza

LECCO – Manca poco più di una settimana alla diciottesima edizione della “Belèe de Cursa”, manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti organizzata dalla Polisportiva Belledense. La corsa si svolgerà domenica 10 maggio, col ritrovo è fissato nel piazzale antistante la Fiocchi munizioni, in via Santa Barbara 4.

Al solito, gli organizzatori hanno previsto due percorsi distinti. I più allenati potranno fare la 11 km, con partenza alle 9.15 e costo d’iscrizione di 15 euro. Il tragitto si snoderà tra asfalto e la zona boschiva sopra Belledo, Maggianico, Acquate e Germanedo. Per quelli meno allenati e per le famiglie c’è il percorso da 6 km, quasi tutto interamente su asfalto, creato tra i rioni di Belledo e Maggianico. In questo caso la partenza sarà alle 9.30, con costo di iscrizione di soli 8 euro.

Fino al 3 maggio è possibile iscriversi on-line tramite la piattaforma ENDU. Per chi preferisse l’iscrizione fisica, l’appuntamento è all’Oratorio di Belledo il 7 e l’8 maggio dalle 20.30 alle 22.15 e il 9 maggio dalle 9.30 alle 12. I primi 800 iscritti otterranno il pacco gara con la maglietta tecnica BDC 2026.