Runvinata 2025, doppio appuntamento con le iscrizioni da Sport Hub

Giovedì 28 e venerdì 29 agosto, dalle 17.30 alle 19.00, presso lo shop di via Rivolta 14 a Lecco

Per le iscrizioni online c’è tempo fino al 4 settembre. Per il percorso Verde iscrizioni direttamente sabato 6 settembre giorno della gara

LECCO – E’ sempre più vicina la Runvinata 2025 e l’aria, a Lecco, è già quella delle grandi occasioni. Prima di indossare le scarpette, i runner avranno due serate dedicate per segnare il proprio nome nella lista dei partecipanti: giovedì 28 e venerdì 29 agosto, dalle 17.30 alle 19.00, allo SportHub di via Rivolta 14.

Non saranno semplici momenti di segreteria: chi passerà dallo store troverà i volontari, pronti a dare tutti i dettagli riguardanti il percorso e non solo, di una corsa che da undici anni unisce sport, amicizia e paesaggio. Sarà anche l’occasione per respirare un po’ dell’atmosfera che si vivrà il 6 settembre sui sentieri del Magnodeno.

La Runvinata non è solo sudore e dislivelli, ma anche riconoscenza al territorio. Quest’anno i premi per i partecipanti sono offerti da realtà che portano con sé il sapore e l’energia lecchese: Rock Experience (main sponsor), Fisiorun, Petalo Lecco, Azienda agricola Rusconi Giorgio, Azienda agricola Manzoni di Ghezzi Eleonora e Orobie. Una rete di sponsor che, oltre a sostenere l’evento, racconta il legame forte tra la corsa e la comunità.

Chi punta al percorso Rosso (14 km e 1160 metri di dislivello, fino alla cima del Magnodeno) o al Giallo (8 km e 600 metri, con il suggestivo passaggio a Campo de Boi) ha tempo fino al 4 settembre per iscriversi online (QUI IL LINK).

Il Verde, invece, resta il tracciato “leggero” e più conviviale: 5 chilometri da vivere senza cronometro, con iscrizione direttamente il giorno della gara, a offerta libera. Niente pettorale, ma una cartolina che varrà come biglietto per l’estrazione dei cinque premi culturali finali.

Tutto pronto quindi ai piedi del Magnodeno, dove sabato 6 settembre, prenderà il via l’11^ edizione della Runvinata con Lecconotizie.com che sarà media partner dell’appuntamento sportivo.