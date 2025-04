Runvinata 2025, fissata la data della gara che sarà sabato 6 settembre

Come da tradizione sono tre i percorsi: verde (5 km 350D+), giallo (8 km 600D+) e rosso (14 km 1160 D+)

Nelle prossime settimane verrà comunicata la data di apertura delle iscrizioni. Confermati Rock Experience come Main Sponsor e Lecconotizie come Media Partner

LECCO – La Runvinata è pronta a riaccendere i motori, a far battere i cuori e a regalare, ancora una volta, una giornata all’insegna della corsa in montagna, dello sport, del territorio e della comunità. L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 6 settembre 2025, con partenza fissata come da tradizione dall’oratorio del Caleotto e traguardo all’oratorio di Germanedo.

Giunta all’undicesima edizione, la Runvinata si conferma un appuntamento attesissimo non solo per chi corre, ma anche per chi vive la manifestazione come momento di aggregazione. Tre i percorsi proposti, pensati per ogni livello di preparazione: verde, giallo e rosso, con difficoltà crescenti.

Il tracciato verde è lungo 5 km, presenta un dislivello di 350 metri e attraversa la zona di Neguggio: è ideale per chi vuole partecipare senza troppo agonismo, magari in compagnia di amici o famiglia. Il percorso giallo si estende per 8 km e affronta un dislivello di 600 metri, con passaggio suggestivo al Campo de Boi, offrendo un mix più impegnativo tra corsa e paesaggio. Il rosso, infine, è riservato ai più allenati: 14 km con ben 1160 metri di dislivello, una vera sfida che culmina con il passaggio in cima al Monte Magnodeno.

La scorsa edizione ha registrato oltre 500 partecipanti, un numero significativo che testimonia il valore della manifestazione nel tessuto cittadino. Molti si sono fermati anche al pasta party finale, momento conviviale che ha chiuso la giornata in un clima di festa.

Gli organizzatori si preparano ad accogliere anche quest’anno un pubblico eterogeneo, fatto di runner esperti, famiglie, curiosi e appassionati. L’atmosfera che si respira alla Runvinata è quella genuina delle manifestazioni di quartiere, ma con una qualità organizzativa che la rende sempre più solida e partecipata.

Confermati i punti di ristoro lungo i percorsi e un servizio logistico curato nei dettagli, a partire dalla sicurezza fino all’accoglienza all’arrivo. Un’occasione per vivere Lecco da una prospettiva diversa, attraversando sentieri, mulattiere e scorci panoramici che, ogni anno, conquistano nuovi appassionati.

Nelle prossime settimane invece verrà annunciata la data dell’apertura delle iscrizioni e, se il trend dovesse replicare quello dell’anno scorso, si prospetta un altro pienone.

A confermare la continuità e la solidità dell’evento, anche per l’edizione 2025 sarà Rock Experience il main sponsor della kermesse sportiva. Il brand, già legato alle passate edizioni della Runvinata, rinnova il suo impegno nel sostenere una manifestazione che unisce sport, natura e socialità. Una presenza significativa, quella di Rock Experience, che rafforza ulteriormente il legame tra il territorio lecchese e le realtà che ne condividono i valori. Mentre come Media Partner è stato confermato Lecconotizie.com.