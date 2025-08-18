Runvinata 2025, iscrizioni speciali il 28 e 29 agosto da SportHub a Lecco

Appuntamento giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00 in via Rivolta 14 a Lecco

Online, iscrizioni fino al 4 settrembre. Per il percorso Verde invece iscrizioni il 6 settembre, giorno della gara, direttamente alla partenza

LECCO – Il conto alla rovescia è partito. C’è grande attesa per la Runvinata 2025, la gara di montagna che negli anni è diventata un appuntamento immancabile per atleti, appassionati e famiglie, pronta a colorare i sentieri del Magnodeno sabato 6 settembre.

In vista della partenza, l’organizzazione ha annunciato due serate speciali dedicate alle iscrizioni: giovedì 28 e venerdì 29 agosto, dalle 17.30 alle 19.00, presso il negozio di articoli sportivi, attrezzatura e abbigliamento sportivo SportHub di via Rivolta 14 a Lecco. Sarà l’occasione per incontrare i volontari, ricevere informazioni e assicurarsi un pettorale per i percorsi principali.

Come da tradizione, la manifestazione propone tre tracciati: il percorso rosso, il più impegnativo, con i suoi 14 chilometri e 1160 metri di dislivello fino alla cima del Magnodeno; il giallo, 8 chilometri con 600 metri di dislivello e passaggio a Campo de Boi;

il verde, 5 chilometri accessibili a tutti, ideale anche per famiglie con bambini.

Le iscrizioni online per il rosso e il giallo si chiuderanno ufficialmente il 4 settembre sul sito ufficiale (QUI IL LINK). Il verde, invece, resterà speciale: ci si potrà iscrivere solo il giorno stesso della gara, con offerta libera, senza pettorale ma con una cartolina che permetterà di partecipare all’estrazione di 5 premi culturali al termine della corsa.

Gli organizzatori, affiancati da decine di volontari, sono al lavoro da mesi e la macchina organizzativa è ormai a buon punto: tracciati verificati, punti ristoro confermati e gli ultimi dettagli logistici in via di definizione. Runvinata anche quest’anno può contare anche sul supporto di Rock Experience, main sponsor della gara, e sulla collaborazione di Lecconotizie.com come media partner ufficiale.

Una gara, la Runvinata che quest’anno giunge alla sua 11^ edizione, che non è soltanto una gara, ma un rito collettivo che unisce sport, natura e comunità, inserito nelle Feste Pastorali di Germanedo, Belledo e Caleotto. L’arrivo è previsto all’oratorio di Germanedo, dove ad attendere i runner ci saranno buffet, premiazioni e, soprattutto, il calore della gente.