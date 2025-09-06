Runvinata 2025, vincono sul percorso Rosso Rigonelli al maschile e Rusconi al femminile

Sul percorso Giallo s’impongono Andrea Maggi al maschile e Daiana Concilio nella sfida al femminile

500 gli atleti ai nastri di partenza per un’edizione da incorniciare

LECCO – Grande successo per la Runvinata 2025 con 500 runners al via oggi pomeriggio, sabato, e un pubblico eccezionale a fare da cornice complice una giornata di fine estate caratterizzata da sole e un cielo azzurrissimo.

A imporsi in questa 11^ edizione lungo il percorso Rosso, quello più lungo e impegnativo (14 km 1160 D+), è stato ancora una volta Dario Rigonelli già vincitore nell’edizione 2024. Una vittoria al fotofinish per Rigonelli che ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 1h26’42”, a soli tre secondi di distacco da Lorenzo Panzeri per lui tempo finale di 1h26’45”, che gli è valso il secondo posto. Sul terzo gradino del podio finisce Alessandro Colombo in 1h38’10”.

Nella sfida al femminile, vince Marta Rusconi col tempo di 1h57’36”. Sul secondo gradino del podio Martina Bonfanti che stoppa il cronometro sulle 2h07’44”, al terzo posto Francesca Gnecchi in 2h08’32”.

Sul percorso Giallo di 8 km e 600 D+ vince Andrea Maggi col tempo di 45’47”. Al secondo posto Stefano Ceroni in 45’53” e al terzo posto Emanuele Sacchi in 45’58”.

Al femminile vince Daiana Concilio (Atl. Lecco) col tempo di 55’26”, seguita da Elena Caliò (Team Pasturo) che chiude seconda in di 55’59” e Isabella Gandin terzo in 58’02” terza.

Grande partecipazione alla gara non competitiva che si è snodata lungo il percorso Verde con tante famiglie e tanti bambini che hanno macinato, senza l’assillo del crono, i 5 chilometri e 350 metri di dislivello positivo.

Una 11^ edizione che si è svolta al meglio, con la macchina organizzativa che ha saputo ancora una volta organizzare al meglio l’appuntamento settembrino con la corsa in montagna diventato un appuntamento fisso per tutti gli appassionati.

“Non possiamo che essere soddisfatti per questa edizione della Runvinata, il meteo è stato dalla nostra parte e tutto si è svolto al meglio – fanno sapere gli organizzatori – Come sempre grande agonismo lungo i percorsi Rosso e Giallo, mentre lungo il Verde è stato bello vedere partecipare tante famiglie e tanti bambini. Un grazie doveroso va ai quasi 130 volontari che ci hanno supportato e a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’evento, tra cui il main sponsor Sport Hub”.

Ad animare l’arrivo e a scandire i momenti più emozionanti della giornata c’è stata la voce inconfondibile di Gianluca “Cine” Corti, speaker ufficiale della manifestazione.

Servizio fotografico di Marco Milani