Runvinata 2019. Vincono Andrea Rota e Irene Girola, oltre 600 atleti al via

LECCO – Non solo una skyrace ma un vero e proprio spettacolo che coinvolge grandi e piccoli, professionisti delle corse e amatori. E’ il sabato della Runvinata a Lecco, edizione numero 7, evento che coinvolge le tre parrocchie della Comunità Pastorale della Rovinata (Caleotto, Belledo e Germanedo) e che anche per quest’anno ha regalato tantissime emozioni.

Oltre 600 i runners allo start, fissato come sempre al Caleotto, pronti a confrontarsi con i tre percorsi, verde, giallo e rosso, di tre differenti difficoltà: 4,7 km e 300 metri di dislivello per il verde; 7,5 km e dislivello di 570 metri il giallo; 13,5 km e 1140 metri di dislivello il rosso.

Una festa di colori e sport attraverso le vie dei rioni di Caleotto, Belledo e Germanedo, quest’ultimo traguardo della skyrace. Lo speaker Cine Corti, come al solito, ci ha messo del suo per animare l’arrivo e il pubblico ha accolto tutti i concorrenti, dal primo all’ultimo, con grande calore.

Vincitore della 7^ Runvinata è stato Andrea Rota del team Salomon che ha tagliato il traguardo dopo 1h26’03”. Dietro di lui Dario Rigonelli dell’Osa Valmadrera, 1h27’04” e Moreno Bolis del Gefo K-team in 1h27’39”.

Per quanto riguarda le quote rosa la prima donna al traguardo del percorso rosso è stata Irene Girola con il tempo di 1h58’47”, seguita da Chiara Magni in 1h59’54” e Emanuela Losa in 2h07’17”.

Ecco di seguito i podi del percorso giallo (7,5 Km): per gli uomini Edoardo Carelli, 44’24”, Riccardo Ciresa, 44’34” e Marco Pennati, 46’04’‘. Per le donne Elena Caliò, 53′ 25”, Aurora Invernizzi, 56’42” e Marta Maria Sesana, 58’44’‘.

Dopo il tradizionale pasta party, le premiazioni e la festa, ma l’organizzazione ha voluto anche ricordare due gradi appassionati di skyrace: Davide Invernizzi, il giovane runner del Team Pasturo scomparso lo scorso 15 agosto in un tragico incidente stradale e Pio Mainetti di cui, proprio oggi, sono stati celebrati i funerali.

