Runvinata, sabato si corre: al via la dodicesima edizione

La novità più evidente del 2026 sarà il traguardo al Parco dell’Eremo di Germanedo, che sostituisce quello delle precedenti edizioni all’Oratorio San Luigi. Il resto della formula rimane quello ormai collaudato: tre distanze diverse, ciascuna con la propria identità, e una lunga giornata capace di mettere insieme sport e festa.

Domani mattina iscrizioni e pacchi gara: tutte le informazioni

Per chi deve ancora perfezionare l’iscrizione o ritirare il proprio materiale, domani dalle 10 alle 14 il punto di riferimento sarà il campo sportivo della Polisportiva Rovinata, in via don Celestino Ferrario 19 a Lecco.

Nella stessa fascia oraria sarà possibile effettuare le iscrizioni ai percorsi Verde, Giallo e Rosso e ritirare il pacco gara per gli iscritti al Giallo e al Rosso.

C’è però un’ulteriore possibilità per chi sceglie il percorso Verde: le iscrizioni potranno essere effettuate anche dalle 14 alle 15 direttamente all’Oratorio San Luigi del Caleotto, sede della partenza.

Alle 14 tutti i partecipanti dovranno infatti trasferirsi al Caleotto, con accesso da via Rivolta, di fronte all’ingresso dell’ITIS Badoni. Alle 15.15 verrà formata la griglia di partenza e alle 15.30 scatteranno, a distanza di un minuto l’una dall’altra, le partenze dei tre percorsi.

È quindi importante arrivare con il giusto anticipo: chi deve ancora iscriversi o ritirare il pacco gara per Rosso e Giallo dovrà passare dal campo della Rovinata entro le 14, mentre chi sceglie il Verde avrà un’ulteriore finestra fino alle 15 direttamente al Caleotto.

Tre percorsi, tre modi diversi di vivere la Runvinata

Poi sarà il momento di correre.

Il Rosso resta la prova regina: 14,5 chilometri e 1.160 metri di dislivello positivo, con il tracciato che porta gli atleti verso la zona del Magnodeno. Una gara per chi ha gambe e allenamento per affrontare una prova di montagna vera.

Il Giallo propone invece 8,5 chilometri e 600 metri di dislivello, una distanza intermedia che conserva buona parte del carattere della manifestazione.

Infine il Verde, con 5,5 chilometri e 350 metri di dislivello positivo, rappresenta la porta d’ingresso alla Runvinata per chi vuole vivere la gara con un approccio meno agonistico. Un percorso che negli anni ha conquistato soprattutto famiglie e bambini.

I primi arrivi di Verde e Giallo sono attesi al Parco dell’Eremo di Germanedo intorno alle 16.30, mentre per i protagonisti del Rosso bisognerà attendere indicativamente le 17.

Dario Rigonelli e Marta Rusconi da battere sul Rosso

E proprio sul percorso più impegnativo ci sarà anche da capire chi riuscirà a raccogliere l’eredità dei vincitori dello scorso anno.

Nel 2025 fu Dario Rigonelli a imporsi sul Rosso, bissando il successo ottenuto nel 2024. Il suo tempo, 1h26’42”, gli permise di precedere Lorenzo Panzeri di appena tre secondi. Tra le donne vinse Marta Rusconi.

Sul Giallo successi per Andrea Maggi e Daiana Concilio, mentre il Verde confermò ancora una volta la propria vocazione più partecipativa, con una presenza importante di famiglie e bambini.

Dopo la corsa, spazio alla festa

La Runvinata non finirà però con l’arrivo dell’ultimo runner.

Le borse degli atleti, raccolte alla partenza dell’Oratorio del Caleotto, saranno trasportate dall’organizzazione fino alla zona d’arrivo. Per le docce post-gara, invece, bisognerà raggiungere il campo sportivo della Polisportiva Rovinata, a fianco del Parco dell’Eremo: saranno disponibili esclusivamente lì, con la segnaletica predisposta dall’organizzazione a indicare il percorso.

Alle 19 tutti a tavola con il tradizionale pasta party all’Oratorio di Germanedo. Alle 20 spazio alle premiazioni, quindi alla serata nell’ambito delle Feste Patronali.

Una formula che racconta bene la Runvinata: prima la fatica sui sentieri, poi il traguardo e infine la festa. Domani si corre, dunque. E Lecco è pronta a rimettere le scarpe da trail.