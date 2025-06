Sale la febbre Resegup, sabato 7 giugno tocca all’esercito dei 1.200

E’ iniziato il conto alla rovescia, ore 14.30 lo spettacolo comincia da piazza Garibaldi

Distribuzione dei pettorali a partire da venerdì 6 giugno dalle ore 18-22

LECCO – Ancora pochi giorni poi sarà l’ora della Resegup. Per gli atleti è il tempo delle rifiniture, un occhio agli ultimi dettagli prima di presentarsi al cospetto del Resegone. Sabato 7 giugno, ore 14.30, l’esercito dei 1.200 partirà da piazza Garibaldi a Lecco per un’avventura di 24 km e 1.800 metri di dislivello positivo.

A livello logistico da segnalare la distribuzione dei pettorali che comincerà già venerdì 6 giugno dalle ore 18-22 sempre in piazza Garibaldi, per proseguire il giorno successivo tra le 10 e le 13.30. Anche quest’anno nel pacco gara ci sarà un prodotto a marchio Ande, main sponsor dell’evento: un pantaloncino della collezione running-pro studiato nei minimi dettagli con taschini per gel e borraccia.

Il programma del sabato prevede:

ore 11 Apertura deposito borse – Piazza Affari – Lecco

ore 14 Ingresso atleti griglie di partenza – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 14.15 Briefing atleti

ore 14.30 Partenza – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 16.45 Previsto arrivo primo concorrenti – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 20.30 Fine gara

ore 20.45 Premiazioni – Piazza Garibaldi – Lecco

Come ormai è consuetudine nell’ultima settimana prima della gara sale la febbre per la Resegup: si fanno pronostici, si guarda al meteo, si fanno piani, dove spingere e dove recuperare… ma poi ci si trova lassù, in mezzo a un tifo da stadio, e dove non arrivano le gambe ci pensa il cuore!