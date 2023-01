Santa Caterina. Sofia Parravicini (SC Lecco) vince nello Slalom Fis Junior

Per il Lecco, buone prove anche per Linda Amidei e Luca Bianchi

SANTA CATERINA – Si è chiusa alla grande per lo Sci Club Lecco la due giorni di Santa Caterina grazie all’acuto di Sofia Paravicini che nello Slalom Fis Junior di ieri, domenica, ha vinto al termine di due manche eccellenti.

Sofia ha stoppato le lancette del crono sul miglior tempo di 2’05”87, lasciando alle sue spalle Alessandra Bianchi 2^ con un ritardo di 69 centesimi di secondo e Aurora Zavatarelli insieme a Martina Bianchi terze parimerito con il tempo di 2’06”61.

Per lo Sci Club Lecco ottima gara anche per Linda Amidei che ha chiuso in 10^ posizione, più dietro Nella Pomoni 38^, Rebecca Meles 44^ e Clelia Milani 60^. Fuori nella prima manche Eleonora Pizzi.

Nella gara maschile, ottima gara per Luca Bianchi che va vicino al podio cogliendo il 6° posto, bene anche Nico Picech al traguardo in 11^ posizione e Ruggero Traniello 15°. Quindi, Alessandro Pizzi e Gabriele Bianchi rispettivamente 26° e 27°, Giacomo Galli 44°, Edoardo Carraro 55° e Riccardo Mariuzzo 72°. Giorgio Ferri e Matteo Berera fuori nella prima manche mentre Simone Tondale e Francesco Peccati fuori nella 2^.

Nella gara di sabato, in programma sempre lo Slalom Speciale, per le donne dello Sci Club Lecco la migliore è stata Linda Amidei davvero brava a chiudere in 7^ posizione al termine di un’ottima gara. Quindi, Eleonora Pizzi 19^, Nella Pomoni 41^ e Clelia Milani 54^. Fuori nella prima manche Rebecca Meles, Sofia Parravicini e Diana Camozzini quest’ultima vittima di una brutta caduta, fortunatamente per lei senza gravi conseguenze. Squalificata invece sempre nella prima manche Laura Bertazzoni. La gara è stata vinta da Sofia Amigoni.

Nella gara maschile, per il Lecco il migliore è stato un ottimo Ruggero Traniello 13° al traguardo, quindi Luca Bianchi 16°, Nico Picech 19°, Alessandro Pizzi 26°, Francesco Peccati 28°, Simone Tondale 41° e Matteo Berera 45°. Fuori nella prima manche Giorgio Ferri, Edoardo Carraro, Giacomo Galli e Gabriele Bianchi. Squalificato sempre nella prima manche Riccardo Mariuzzo.

La vittoria è andata ad Alberto Claudani.