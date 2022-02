I due atleti dello Sci Club Lecco primi nella classifica Aspiranti

MONTE PORA – Sci Club Lecco che torna dal doppio impegno con le gare di Gigante Fis Junior a Monte Pora con ben quattro podi. Protagonisti assoluti sono stati Sofia Parravicini che vince e conquista sia il 1° assoluto che quello nella classifica Aspiranti, mentre Luca Bianchi fa suo il 3° posto assoluto e sale sul gradino più alto del podio nella classifica Aspiranti.

Si comincia martedì, quando nelle gara femminile Sofia Parravicini domina e si rende protagonista di una gara perfetta che le consente di tagliare il traguardo con il best time di 1’58”40 conquistando anche la classifica Aspiranti. Bene anche Greta Canepari 15^, quindi Federica Piscetta 21^, Rebecca Meles 30^, Gemma Binelli 37^, Nella Pomoni 38^ e Ginevra Riccio 48^. Fuori nella seconda manche Diana Camozzini.

Nella gara maschile, buona prova per Luca Bianchi 10° col tempo di 1’57”20, a poca distanza Francesco Peccati 15°, Ruggero Traniello 26°, Nico Picech 28° e Simone Tondale 40°. Fuori nella seconda manche Gabriele Bianchi.

Protagonista nella gara in programma ieri, mercoledì, è stato Luca Bianchi che conquista il 3° posto assoluto e il 1° degli Aspiranti con il tempo di 1’52”36. Dietro di lui: Gabriele Bianchi 19°, Nico Picech 22°, Ruggero Traniello 25° e Simone Tondale 48°. Fuori nella prima manche Francesco Peccati.

Nella gara femminile, ottima prova per Diana Camozzini la migliore delle lecchesi che chiude in 12^ posizione, a seguire: Greta Canepari 20^, Federica Piscetta 26^, Rebecca Meles 34^, Gemma Binelli 41^ e Nella Pomoni 43^. Giornata no per Ginevra Riccio e Sofia Parravicini fuori nella prima manche.