Scacchi. Trionfo lecchese nella 1^ tappa della Mini Champions Chess Liga

Protagonisti della vittoria i giovani del circolo scacchi di Lecco “Boris Spassky”: Merlo, N. Buzzoni, Cibin, D. Buzzoni e Santi

LECCO – La squadra giovanile del circolo di scacchi di Lecco “Boris Spassky” ha vinto la prima tappa 2024 della Mini Champions Chess Liga, competizione scacchistica a squadre che vede in competizioni i circoli scacchistici della Lombardia.

Nella trasferta milanese di domenica scorsa, presso la sede dalla blasonata Accademia scacchi Milano, la compagine lecchese, composta da Riccardo Merlo (2013), Nicola Buzzoni (2013), Alessio Cibin (2011), Damiano Buzzoni (2015) e Milo Santi (2010), ha ottenuto 8 punti su 10 disponibili frutto di tre vittorie e 2 pareggi.

Dopo aver sfiorato la vittoria nella tappa casalinga tenutasi a Villa Monastero nell’ottobre 2023, i ragazzi allenati da Nicola Gerundino e Nando Franceschetti hanno colto il risultato più prestigioso. Grande la soddisfazione dell’intero circolo: “Da ormai due anni proponiamo ai giovani lecchesi la possibilità di avvicinarsi agli scacchi presso la nostra sede (piazza della stazione) il venerdi pomeriggio, con il duplice intento di insegnare la tecnica scacchistica e, non meno importante, il comportamento che contraddistingue un bravo giocatore del nobil giuoco. Il risultato conseguito dai nostri 5 ragazzi non è altro che il frutto dell’ entusiasmo e dell’ impegno con cui loro, e i loro compagni di circolo, stanno entrando in rapporto con gli scacchi”.

Il circolo Boris Spassky sta investendo molte energie nello sviluppo del settore giovanile attraverso l’ attività settimanale ed anche l’ attività in alcune scuole cittadine con il dichiarato intento di sviluppare abilità cognitive, emotive e sociali attraverso l’ incontro con la scacchiera e i suoi pezzi.