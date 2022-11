Scherma 1° prova Assoluti. Arianna Cantatore, tutta esperienza

Esordio promettente per la sciabolatrice lecchese

“Una gara utile solo per fare esperienza e vedere da vicino le campionesse” dichiara l’istruttrice Ciffo

CARRARA – La sedicenne Arianna Cantatore ha disputato oggi la 1° prova Assoluti di sciabola a Carrara. La lecchese si era qualificata giungendo 23° nel torneo disputatosi a Ciserano (Bg) il mese scorso.

Senza nessuna velleità di risultato, la giovanissima sciabolatrice ha disputato cinque assalti perdendoli tutti, contro avversarie sicuramente più esperte di lei, che era tra le più giovani del torneo. La migliore sfida è stata contro la foggiana Gaia Carafa, persa col punteggio di 3-5.

Al termine della fase di qualificazione la lecchese si è classificata all’81° posto, non ottenendo il diritto di tirare nella fase di diretta, visto che sono state ammesse solo 70 atlete.

Il torneo è stato vinto dall’ucraina Olga Kharlan, capace di battere 15-13 la foggiana Martina Criscio, atleta che era venuta anche a Lecco per qualche stage coi ragazzi del Circolo ai tempi del Maestro Mirko Buenza.

“Come da programmi questa gara serviva esclusivamente per fare esperienza e guardare da vicino campionesse olimpiche e mondiali. Arianna era tra le più piccole in gara e, comprensibilmente, ha patito l’emozione della prima volta. Non ci aspettavamo nessun risultato visto il livello della competizione. Questa esperienza è stata importante soprattutto dal punto di vista emotivo e mentale. Faremo tesoro di tutte le informazioni raccolte oggi per proseguire il percorso di crescita che, come dimostrato in gare del suo livello, è a ottimo punto” dichiara l’istruttrice Roberta Ciffo.