Scherma. Agouda di bronzo alle qualificazioni Assoluti Gold di sciabola

Sconfitto in semifinale dal Pellegatta

Decimo posto per Arianna Cantatore

CARUGATE (MI) – Due sciabolatori del Circolo della Scherma di Lecco erano impegnati oggi nelle qualificazioni agli Assoluti Regionali Gold, Sharuk Agouda e Arianna Cantatore.

Agouda si presentava tra i favoriti del torneo e ha confermato il pronostico. Quasi imbattibile nel girone di qualifica – cinque vittorie e una sconfitta contro il cremonese Bombara – il lecchese si è classificato al terzo posto assoluto della prima fase.

Nelle sfide di diretta Agouda è partito fortissimo, battendo 15-5 il milanese Abategiovanni e addirittura 15-3 la testa di serie numero 6, Luca Motta. In semifinale il lecchese avrebbe potuto approfittare dell’eliminazione della testa di serie numero 2 Pozzi, ma anche il portacolori del Circolo della Scherma di Lecco è stato “silurato” dal milanese Pellegatta (11-15), confermando comunque il terzo posto delle qualifiche.

Il torneo di Cantatore non è stato altrettanto soddisfacente. Dopo aver chiuso la fase di qualifica con due sole vittorie – su sei assalti – la lecchese è arrivata alla diretta in nona posizione, su dodici qualificate.

Al primo turno ha incontrato la milanese Bascaran (ottava) in un match non impossibile, ma è stata eliminata con un netto 8-15, chiudendo il suo torneo in decima posizione.

Agouda e Cantatore torneranno in pedana domani, nel torneo Cadetti Giovani.