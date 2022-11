Scherma. Alice Magnifico, ottimo 6° posto nel Gran Premio Giovanissimi

Brava la giovane atleta del Maestro Galli

20° posto per la sua compagna Miriam Luongo

LECCO – Anche la seconda giornata di gare porta buoni risultati per il Circolo della scherma di Lecco, a livello di spada. Le allieve del maestro Veronica Galli si comportano bene in pedana, con Alice Magnifico sugli scudi.

La Magnifico (cat. Giovanissime) ha disputato un girone di alto livello, con quattro vittorie su cinque assalti, chiudendo al 7° posto su 42 spadiste presenti.

Nella fase di diretta non ha problemi a spazzar via prima la pavese Zanaboni (10-2) e poi la milanese Terranino (10-5). Giunta ai quarti di finale, la strada di Alice si interrompe per colpa della Longoni – futura medaglia d’argento – col punteggio di 5-10.

In categoria Bambine Miriam Luongo ha faticato di più nel girone (3-3), chiudendo comunque nella metà alta della classifica.

Piazzatasi al 15° posto, è stata eliminata al primo turno dalla peggio classificata Ferrari, concludendo la sua gara 20°.

“Sono stati due giorni di gare intense – dichiara il Maestro Galli – tutti i nostri spadisti hanno fatto bene, ottenendo buoni risultati. Sono contento in particolare dei progressi di Miriam,