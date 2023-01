Scherma. Alice Magnifico sfiora la medaglia nella gara di spada

5° posto al Gran Pregio Giovanissimi Regionale di Ciserano (Bg)

In gara anche Miriam Luongo e Gianni Merlini

CISERANO (BG) – Tra spadaccini del Circolo della Scherma di Lecco hanno gareggiato nel Gran Premio Giovanissimi Regionale di spada a Ciserano (Bg). Gli atleti in gara sono stati Gianni Merlini, Miriamo Luongo e Alice Magnifico.

Partiamo proprio dalla Magnifico (cat. Giovanissime). Ottimo l’inizio nella fase di qualificazione, con quattro vittorie su cinque assalti e il 9° posto totale.

Passato con un bye il primo turno di diretta, la lecchese ha infilzato in sequenza la milanese Ricciuti (10-8) e l’altra meneghina Munari (10-7), prima di veder la sua corsa stoppata dalla bergamasca Brignoli (7-10), futura vincitrice del torneo, nella sfida che le sarebbe valsa almeno la medaglia di bronzo.

Con questa sconfitta Alice conclude al settimo posto un’ottima gara.

Miriam Luongo (cat. Bambine) non ha tirato bene. Dopo un girone incerto (2-4), la Luongo ha passato il primo turno di diretta contro Rossi (7-10), ma non ha avuto scampo nella seconda sfida contro Andreoli (4-10), prima testa di serie del seeding. Per lei un 15° posto finale.

L’unico maschio in gara, Gianni Merlini (cat. Maschietti) ha passato il girone e anche il primo turno di diretta contro Monaco (10-5). Nel secondo turno Merlini ha lottato e perso all’ultima stoccata contro Morzenti, chiudendo la sua gara al 22° posto.

“Alice ha fatto un’ottima gara, ha perso al sette perché ha smesso di crederci lei, avrebbe potuto vincerla, così come Gianni nella seconda diretta. Non bene Miriam” dichiara il Maestro Veronica Galli.