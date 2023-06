Scherma. Arianna Cantatore, una sciabolatrice d’oro

Vittoria nel campionato Assoluti Silver a Brescia

Settimo posto per la sua compagna Arianna Riva

BRESCIA – Grandi soddisfazioni ai Campionati nazionali Assoluti di scherma Gold e Silver in corso di svolgimento a Brescia per il Circolo della scherma di Lecco. Arianna Cantatore ha vinto la gara Silver di sciabola, al termine di un torneo concluso da imbattuta.

In categoria Gold ha gareggiato Ilaria Maugeri, ma il livello si è dimostrato troppo alto. L’atleta lecchese ha vinto uno solo degli assalti nel girone di qualificazione ed è stata eliminata al primo turno di diretta dalla Cignoli (7-15), chiudendo al 45° posto.

Molto meglio si sono comportate Arianna Cantatore e Arianna Riva, nel Silver. Entrambe hanno disputato un ottimo girone di qualifica. La Cantatore, imbattuta, l’ha chiuso al terzo posto assoluto mentre la sua compagna, che ha perso un assalto, è finita sesta.

Dopo il bye al primo turno e la vittoria di entrambe al secondo, le due lecchesi si sono incontrare in uno scontro fratricida nei quarti di finale, vinto dalla Cantatore col punteggio di 15-11.

In semifinale l’atleta del circolo lecchese ha battuto la sua ex compagna Elide Valsecchi – che attualmente tira per l’Accademia Scherma Milano – col punteggio di 15-8.

Nella sfida per il titolo, opposta all’altra milanese Bascaran, Arianna ha chiuso con un combattuto 15-11, portandosi a casa un’importante medaglia d’oro.

La sua compagna Riva ha chiuso al 7° posto.

“Un risultato straordinario per il Circolo e per lei, aspettavamo da Arianna una prova di carattere e finalmente è arrivata, le serviva solo un po’ più di fiducia” dichiara il Maestro Marco Russo.