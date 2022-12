Scherma. Brave le piccole spadiste al trofeo “Joy of movement”

Gli atleti del Circolo della scherma di Lecco si fanno onore

“Miriam e Gianni sono stati eccezionali” dichiara il Maestro Galli

RAVENNA – Tre giovani spadisti del Circolo della scherma di Lecco sono andate a Ravenna a partecipare alla 1° prova del Gran Prix Kinder “Joy of movement”. I risultati sono stati incoraggianti, specie per la giovane età degli atleti e l’alta partecipazione di un torneo nazionale.

Sabato 17 dicembre ha tirato Miriam Luongo in categoria Bambine. Dopo un girone da due vittorie e quattro sconfitte – di cui due all’ultimo assalto – la lecchese è passata alla fase di diretta in 71° posizione, su oltre cento atlete.

Nella seconda fase Luongo ha sorpreso la meglio classificata Bassoli (10-9) e dato del filo da torcere alla 7° testa di serie, Maria Grazia Gambino, perdendo con un incoraggiante 7-10 e terminando il suo torneo in 58° posizione.

Il giorno successivo è toccato ad Alice Magnifico (Giovanissime) e Gianni Merlini (Maschietti).

La Magnifico ha vinto due assalti su sei, passando alla fase di diretta come 108°, su 150 atlete.

Superato senza problemi il primo turno contro la 149° classificata Margherita Pavone (10-6), la sua corsa di è arrestata al secondo turno, perdendo 8-10 dalla vicentina Ginevra Crisafio.

Alice ha chiuso il torneo 112°, con qualche rimpianto.

Molto meglio ha fatto il suo collega Merlini. Il giovane talento lecchese ha chiuso imbattuto il girone di qualificazione e si è presentato molto carico alla fase di diretta (15°).

Ottenuto il Bye al primo turno, non ha avuto problemi a battere Castrogiovanni al secondo (10-1) ma si è fatto sorprendere dal perugino Rubechi al terzo (8-10), interrompendo la sua gara prima del previsto e chiudendola al 35° posto.

“Gianni e Miriam sono stati eccezionali – dichiara il Maestro Veronica Galli – peccato per Alice, ha pagato troppo la tensione. Avrebbe potuto fare molto meglio”.