Scherma. Buone prove per gli spadisti al GPG di Lecco

Buon esordio per il giovanissimo Gianni Merlini

Bravo anche Giovanni Marchianò

LECCO – Oltre alle due sciabolatrici medagliate – vinto un doppio bronzo – sabato 5 novembre sono scesi in pedana anche due giovani spadisti del Circolo della scherma di Lecco – Giovanni Marchianò e Gianni Merlini – allenati dal Maestro Veronica Galli.

Impegnativa la sfida per il primo, opposto a oltre cento avversari. Marchianò (cat. Ragazzi) chiude il girone con un saldo negativo sia di vittorie (2-3) che di stoccate (-2), piazzandosi al 73° posto.

Giunto alla sfida di diretta, si arrende subito (5-10) al milanese Generali, che chiuderà la sua gara al 16° posto. Il lecchese perderà quattro posizioni, finendo 77°.

Interessante l’esordio in categoria Maschietti per Merlini, alla sua prima gara. Il lecchese disputa un girone strepitoso, con quattro vittorie e una sola sconfitta.

Ammesso alla fase di diretta come 15° – su quasi sessanta atleti – Merlini vince il primo turno contro l pavese Lorenzo Dell’Acqua (10-5). Al secondo il bergamasco Stangalini interrompe la sua corsa, battendolo col punteggio di 10-5.

Merlini chiude la sua gara al 21° posto.