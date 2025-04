Scherma. Buone prove per Magnifico e Merlini

Magnifico, gran girone e 21° posto

Merlini recupera 14 posizioni dopo la diretta

VERCELLI – Nella seconda prova di spada U14 del Gran Prix “Joy of moving” gli spadisti lecchesi Alice Magnifico e Gianni Merlini hanno dato battaglia.

Magnifico si è superata nel girone di qualificazione Allieve, con cinque vittorie in altrettanti assalti e un 11° posto complessivo.

Nelle sfide di diretta la lariana ha passato con un bye il primo turno e battuto senza problemi (15-8) Sofia Marchetti al secondo. Dopo aver superato Domitilla Cretì al terzo (15-13), la corsa di Magnifico si è arrestata in maniera netta contro la torinese Sara Gillone (5-15), chiudendo il suo torneo al 21° posto complessivo.

Merlini (Ragazzi) è stato più incerto nel girone di qualificazione, con tre vittorie su cinque assalti, che gli sono valse il 66° posto su 170 presenti.

La classifica ottenuta gli ha permesso di entrare in gara direttamente al secondo turno di diretta, superando il meglio classificato (63°) Enrico Siciliano col punteggio di 15-13.

Al terzo turno il lecchese si è trovato di fronte il modenese Zanardi, seconda testa di serie. Partenza sprint (4-1) e buona resistenza fino al 12 pari, cedendo nel finale (12-15) a un avversario che chiuderà il torneo al nono posto assoluto. Merlini terminerà 52°, guadagnando quattordici posizioni rispetto alla qualifica.

“Alice ha fatto un’ottima gara, sia nel girone che in diretta, a livello tecnico è stata la sua miglior gara quest’anno – dichiara il maestro Elena Serafini – per quanto riguarda Gianni, buon girone e buon primo assalto in diretta, tirando abbastanza bene. Al secondo di diretta è stato bravo, ma si è un po’ perso nel finale. Con un po’ più di continuità nel girone avrebbe ottenuto una classifica migliore, comunque i progressi del lavoro che sta facendo in sala si vedono”.