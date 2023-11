Scherma. Cantatore, prova sottotono a Bastia Umbra

Zero vittorie per la giovane sciabolatrice

Ultimo posto nel girone, non qualificata per la fase di diretta

BASTIA UMBRA (PG) – Giornata storta per la giovane schermitrice lecchese Arianna Cantatore. Iscritta alla prima prova nazionale Giovani di sciabola – svoltasi questo fine settimana a Bastia Umbra (Pg) – la sciabolatrice lariana non è riuscita a esprimersi al meglio delle sue possibilità.

Cantatore era inserita nel girone 13 e non è mai riuscita a trovare il giusto ritmo. La lecchese è stata sconfitta in tutti e cinque gli assalti in maniera abbastanza netta – solo uno perso al 4 – e ha chiuso il girone all’ultimo posto, con un differenziale negativo di quindici stoccate.

Accreditata della posizione numero 69 a inizio gara – su 94 partecipanti – ha concluso il suo torneo in 89° posizione, non riuscendo neanche a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta.