Le sciabolatrici Mapelli e le sorelle Maugeri convocate coi migliori giovani italiani

Dalla Vedova e Brunati si alleneranno con la nazionale paralimpica

LECCO – Il lavoro del maestro Mirko Buenza continua a dare buoni frutti al Circolo della scherma di Lecco. Cinque atlete della casa d’armi bluceleste sono state convocate per il “test event” della Federazione Italiana Scherma.

Le convocazioni sono state fatte in base al ranking nazionale.

Per la sciabola olimpica sono state selezionate Francesca Mapelli e le sorelle Marina e Ilaria Maugeri. Le tre sciabolatrici si ritroveranno a Cascia (Pg) il 5 e il 6 febbraio 2021 per partecipare al progetto “Pronti a voi”, ideato per mantenere alto il livello agonistico per atleti provenienti da tutta Italia.

A Tirrenia, il 12 e il 13 febbraio 2021, ci saranno invece Sofia Brunati e Sofia Dalla Vedova. Le forti schermitrici paralimpiche effettueranno un paio di giorni di allenamento con la nazionale.