Scherma. Comincia sabato la stagione del circolo lecchese

Sei atleti alla prima prova nazionale Cadetti di Salsomaggiore Terme

La settimana successiva partirà anche la spada coi Master a Ciserano (Bg)

LECCO – Partirà sabato da Salsomaggiore Terme la lunga stagione della sciabola per il Circolo della Scherma di Lecco. Nella città termale si disputerà la prima prova nazionale Cadetti, maschile e femminile.

La squadra lecchese sarà composta da sei atleti, cinque femmine – che scenderanno in pedana sabato 22 ottobre – e un maschio, in gara domenica 23. Nel dettaglio gli sciabolatori presenti a Salsomaggiore saranno Arianna Cantatore, Ilaria Maugeri e Serena D’Orto (2006), Gaia e Ilaria Longhi (2007) e il giovanissimo Amal Sharuk Agouda (2008).

La gara del prossimo fine settimana coinciderà anche con l’esordio del nuovo Maestro Luca Guerrasio, assistito dall’Istruttore Roberta Ciffo.

“La gara sarà di altissimo livello, sia sul fronte quantitativo che qualitativo,.visto che scenderanno in pedana i più forti under 17 italiani, compresi atleti che già vestono la maglia azzurra e che hanno esperienza in gare internazionali – dichiara il Maestro Guerrasio – per i nostri atleti, che hanno da meno di due mesi iniziato un nuovo progetto tecnico, sarà una notevole esperienza. L’obiettivo infatti sarà, principalmente, testare alcuni accorgimenti tecnici e tattici che sto iniziando ad introdurre senza pensare alla classifica ma solo alla scherma “espressa”.

Per quanto riguarda la spada, la stagione inizierà il fine settimana successivo, con la prima prova nazionale Master a Ciserano (Bg).