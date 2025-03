Scherma. Dell’Oro passa un turno agli Italiani U23

Buon girone di qualificazione (4-2)

Un turno passato, 83° alla fine del torneo

SALSOMAGGIORE TERME – Buona prestazione per l’atleta del Circolo della scherma di Lecco Michele Dell’Oro. Lo spadista è sceso in pedana nei Campionati Italiani U23 che sono in corso di svolgimento a Salsomaggiore Terme (Pr).

Al via della manifestazione sono 265 gli spadaccini presenti. Dell’Oro disputa subito un girone concreto, con quattro vittorie e due sconfitte, con un differenziale stoccate di più 9. Questi risultati gli valgono il 65° posto, su 223 atleti passati alla fase di diretta.

Al primo turno il lariano non ha problemi a battere il trevigiano Leonardo Circo (15-8). Nel secondo arriva lo stop contro Falcinelli, all’ultima stoccata (14-15). Resta il rimpianto per la sconfitta al fotofinish contro un avversario di ottima caratura, che ha chiuso la sua gara al 16° posto. Per Dell’Oro invece un salto indietro, chiudendo 83°.