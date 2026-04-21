Scherma. Gianni Merlini in gara al Gran Prix “Joy of Moving”

In gara a Bastia Umbra (Pg)

96° posto su quasi duecento spadisti

BASTIA UMBRA (PG) – Si è disputato lo scorso fine settimana il secondo appuntamento del Gran Prix “Joy of moving”, sul campo di gara di Bastia Umbra (Pg). A difendere i colori del Circolo della scherma di Lecco era presente lo spadista Gianni Merlini, in categoria Allievi.

Inserito nel girone 14 di qualificazione, Merlini si è ben comportato, vincendo la metà degli assalti e terminando con un differenziale stoccate di -3.

Questi risultati lo hanno fatto classificare come 94° assoluto, su 178 partecipanti.

Ammesso alla fase di diretta, Merlini fatica subito contro Iacopo Hlebowicz, atleta piuttosto arretrato in classifica, battuto solo all’ultima stoccata (15-14).

Al secondo turno il lecchese ha avuto poche speranze contro Bombardi, sconfitto 7-15.

Al termine del torneo Merlini ha concluso al 96° posto.